Tennis

ATP, BELGRADO - Novak Djokovic: "Ci sono poche occasioni per giocare in Serbia, è emozionante"

ATP, BELGRADO - Non può non nascondere l'emozione Novak Djokovic che torna a giocare nella sua terra, la Serbia. Il tennista ringrazia il pubblico e, con ironia, dice: "Sono contento di non dover affrontare ancora nessun avversario mio compatriota".

00:00:33, 11 minuti fa