Con grinta e determinazione. Novak Djokovic (n.1 del mondo) ha piegato in 2 ore e 59 minuti di partita lo spagnolo Roberto Bautista Agut (n.12 ATP) nella semifinale del Masters 1000 di Cincinnati 2020 con lo score di 4-6 6-4 7-6 (0) al termine di un confronto dai mille ribaltamenti di fronte. Per Nole un successo significativo non solo perché dà seguito alla propria imbattibilità in questo 2020, ma anche per via dei problemi fisici che l’hanno costretto più volte a chiamare il medical time-out. Una vittoria dunque di carattere per il tennista serbo che incontrerà in Finale il canadese Milos Raonic.