Fantastico successo nei quarti di finale dell’ATP Estbourne 2021 per Lorenzo Sonego che ha sconfitto in due set il kazako Alexander Bublik (6-1 7-5). Prestazione di assoluto livello quella dell’azzurro che in semifinale incontrerà il vincente del match tra Andreas Seppi e Max Purcell.

Partenza fulminea di Sonego che è subito estremamente aggressivo e non consente al kazako di entrare in partita, il break è diretta conseguenza dell’atteggiamento dell’azzurro (2-0). Bublik soffre al servizio, con diversi colpi da sotto, con il piemontese che continua a spingere in maniera determinata. Nel sesto gioco il tennista italiano inventa una risposta di dritto clamorosa per chiudere in suo favore il turno di servizio del kazako piazzando la zampata vincente solo propedeutica al 6-1 finale.

Il secondo set inizia così come si era chiuso il primo con Sonego estremamente solido e sempre propositivo, mentre il kazako fatica a trovare il bandolo della matassa. Nel terzo game Bublik regala punti preziosi all’azzurro che ringrazia a piazza il break (2-1). Il set scivola via nella migliore maniera possibile per il piemontese che non soffre e si limita a gestire, unica eccezione una palla break salvata nell’ottavo game. Quando tutto sembra pronto per il trionfo di Sonego si spegne la luce e l’azzurro gioca il peggiore game della partita regalando il controbreak al kazako (5-5). Grinta e determinazione sono due delle virtù del numero 27 del mondo che strappa il servizio a Bublik risalendo da 30-0 e chiude definitivamente il match (7-5).

Le statistiche mostrano in maniera evidente la superiorità dell’azzurro. Sonego ha vinto il 68% di punti con la prima contro il 54% dell’avversario e il 63% con la seconda a fronte del 44% di Bublik. Il piemontese in semifinale affronterà il vincente del match tra Andreas Seppi e Max Purcell.

