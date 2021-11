La stagione del tennis sta volgendo al termine, ma ci sono ancora due appuntamenti di grandissima importanza. Il primo sono le ATP Finals, che inizieranno domenica a Torino; mentre il secondo saranno le finali di Coppa Davis, che vedranno ancora il capoluogo piemontese come una delle sedi dell’evento. Per l’Italia il filo conduttore non sarà solo la città di Torino, ma anche Matteo Berrettini che vivrà un mese di novembre ad altissimo livello.

DATE E PROGRAMMI

L'edizione ATP Finals del prestigioso evento di tennis si svolgerà dal 14 al 21 novembre.

DOVE SI SVOLGERÀ?

Le finali ATP del 2021 si terranno al Pala Alpitour di Torino, in Italia. Le ATP Finals presentano i migliori otto giocatori di singolare del mondo e le squadre di doppio della stagione. Ci sarà un montepremi record di 11,2 milioni di sterline quest'anno.

CHI GIOCA?

Novak Djokovic guida il gruppo e guarda tutti dall'alto. Assenti, causa infortuni e punti in classifica, Roger Federer e Rafa Nadal. Il campione degli US Open Daniil Medvedev, la medaglia d'oro olimpica Alexander Zverev e Stefanos Tsitsipas saranno i favoriti per sfidare Djokovic. Andrey Rublev, Matteo Berrettini, Casper Ruud e Hubert Hurkacz completano la formazione a otto di quest'anno, con il polacco che ha sigillato il posto finale la scorsa settimana. "Le parole non possono descrivere la felicità che sto provando in queste ore, essermi qualificato per la seconda volta per un evento così importante mi rende molto fiero e il fatto che si terrà in Italia rende tutto ancora più speciale. È sempre un grandissimo onore giocare davanti ai miei tifosi italiani, spero di rendervi orgogliosi" queste le emozionanti parole di Matteo Berrettini sul suo profilo Instagram.

IL PROGRAMMA DI GIOCO

Domenica 14 novembre: girone rosso

ore 14.00: Medvedev – Hurkacz

ore 21.00: Zverev – BERRETTINI

Lunedì 15 novembre: girone verde

ore 14.00: Djokovic – Ruud

ore 21.00: Tsitsipas – Rublev

IL DOPPIO

Nikola Mektic e Mate Pavic (campioni di Wimbledon)

Rajeev Ram e Joe Salisbury (campioni degli Us Open)

Pierre-Hugues Herbert e Nicolas Mahut (vincitori del Roland Garros)

Ivan Dodig e Filip Polasek (campioni degli Australian Open)

Marcel Granollers e Horacio Zeballos

Juan Sebastian Cabal e Robert Farah

Kevin Krawietz e Horia Tecau

Jamie Murray e Bruno Soares

FORMULA, PROGRAMMA E DOVE VEDERLA

Formula : Le partite sono al meglio di tre set, con tie-break sul 6 pari in tutti i set. Saranno presenti due classici gironi all’italiana: i primi due classificati si affronteranno nelle semifinali incrociate che designeranno i finalisti.

: Le partite sono al meglio di tre set, con tie-break sul 6 pari in tutti i set. Saranno presenti due classici gironi all’italiana: i primi due classificati si affronteranno nelle semifinali incrociate che designeranno i finalisti. Programma: 15 sessioni in totale: 7 serali e 8 pomeridiane.

15 sessioni in totale: 7 serali e 8 pomeridiane. Dove vederla: L'evento sarà visibile in oltre 180 paesi e sarà trasmesso su Sky Sport Tennis.

