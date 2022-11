dall'inviato a Torino. Due ore e 45 minuti di partita, ma tutto si può riassumere per davvero in poche righe. Non è una questione si lunghezza, casomai di sostanza: quella tra Taylor Fritz e Felix Auger-Aliassime è stata una sfida allo specchio. Due grandi servitori; palle e superficie velocissime; una città dove un pizzico di altura ha contribuito al resto. Ci aspettavamo grandi servizi e dritti. Sono arrivati grandi servizi e dritti. E l’hanno fatto con una costanza e un equilibrio che per 2 ore e mezza esatte è stato praticamente impossibile scalfire.

Fin lì, infatti, il match era stato deciso da due tie-break. Il primo, a favore di Fritz, chiuso per 7 punti a 4. Il secondo, a favore di Auger-Aliassime, con il canadese a imporsi per 7 punti a 5. Qui dentro, forse, una piccola indicazione su dove sarebbe potuta andare la partita, l’avevamo già avuta. Fritz infatti era scappato avanti per 4 punti a 2, ma uno sciagurato – e inaspettato, visto l’andamento – doppio fallo non solo rimetteva in scia il canadese, ma regalava ad Auger-Aliassime anche la spinta necessaria per il sorpasso. Un tennis ancor più aggressivo, coraggioso e tutto in spinta col dritto, riportava il match sul set pari.

Sembrava il preludio a un terzo e inevitabile tie-break, con un andamento davvero troppo costante per aspettarsi eventuali scossoni. Una partita che ha visto più del 65% dei punti concludersi sotto i 4 colpi; e in cui il giocatore in uscita dal servizio aveva in sostanza sempre fatto le vestiti del ‘dittatore’ all’interno dello scambio.

Il tutto, appunto, fino a quelle due ore e mezza di partita. Un sesto game in cui Auger-Aliassime è subito finito sotto 0-30. E dove non è più riuscito a salvarsi. Fritz, in una lunga lotta ai vantaggi, riusciva sulla quarta palla break a strappare il servizio. E insieme a quello a infilarsi sul rapido treno per la semifinale. L’americano, infatti, non solo si portava via l’allungo necessario a vincere la partita ma insieme a quello anche tutte le certezze – o le energie nervose, se preferite – di un Auger-Aliassime a quel punto privo della sua armatura. Quattro game consecutivi a certificare il successo finale per 7-6(4), 6-7(5), 6-2 che fanno di Taylor Fritz il primo americano a tornare in semifinale alle ATP Finals dal 2017, quando – un po’ a sorpresa – ci riuscì “l’uomo” per caso Jack Sock.

Già perché in qualche modo ci sono tante analogie tra quel Sock e questo Fritz. E non solo per la potenza al servizio. Anche quel Sock agganciò le Finals all’ultima occasione buona, andando a vincere Parigi Bercy. Un viaggio gratis inaspettato come quello di Fritz, che proprio per l’infortunio di Alcaraz a Bercy gioca questo torneo oggi. Chissà se Fritz riuscirà a fare anche il passettino in più e spingersi fino in finale. Di certo non troverà la “sorpresa” Dimitrov – come fu all’epoca – ma il giocatore più forte visto fin qui nel torneo: Novak Djokovic. I precedenti sono impietosi: 5-0 a favore del serbo, con Fritz che non ha mai vinto un set ad eccezione dell’incrocio in Australia.

Insomma, gli servirà un piccolo miracolo che dovrà andare oltre allo schema servizio/dritto. Ma per questo dovremo attendere sabato. L’altra semifinale, invece, sarà tra Ruud e il vincente del match di venerdì tra Rublev e Tsitsipas.

