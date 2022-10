ATP, Firenze

Esulta Francesco Passaro all’ATP di Firenze 2022. Il ragazzo di Perugia, 21 anni, può gioire per la sua prima vittoria nel circuito maggiore regolando il cinese Zhang Zhizhen, lucky loser per il forfait di David Goffin, con un doppio 7-6; una gioia enorme per l’azzurro, che fa un altro deciso passo verso il suo dichiarato obiettivo, le Next Gen Finals di Milano, e attende il vincente del derby statunitense tra Mackenzie McDonald e Jenson Brooksby.

Il match non sembra iniziare bene per l’azzurro, forse contratto per il pubblico tutto in suo favore. Già nel secondo gioco deve fare i conti con due palle break, ma il servizio gli viene in aiuto. I ritmi sono alti, non arrivano più occasioni per entrambi i contendenti, poiché il cinese è pressoché intoccabile al servizio e si va al tie-break: Passaro parte ad handicap con un doppio fallo, ma rimane aggrappato grazie ad un dritto in corsa che costringe Zhang all’errore. Che poi, con un dritto lungo, permette all’azzurro di passare in conduzione e di chiudere il primo set sul 7-4.

Passato in vantaggio, Francesco inizia ad essere più leggero in mezzo al campo, e si intravedono ancor di più i suoi miglioramenti, soprattutto sul lato del rovescio, giocando alcune palle corte d’alta scuola. Solo che, progressivamente, l’euforia viene meno ed i turni di battuta iniziano a diventare più complicati, con il dritto fulmineo di Zhang che diventa sempre più preponderante. Altre due palle break salvate nell’undicesimo gioco fanno da preludio ad un secondo tie-break, dove il cinese parte meglio ma dà un calcio al secchio del latte buttando via un rovescio davvero semplice. Si continua a combattere, fino al 6-5 per il cinese: Passaro si fa rispettare con due ottimi servizi e si guadagna il match point, che viene concretizzato con una gran risposta di rovescio.

Una soddisfazione enorme per Passaro, che ha dovuto faticare non poco per aver ragione di un avversario molto solido al servizio e che non ha concesso uno straccio di palla break. Zhang ha però tremato quando contava, basta pensare che ha perso cinque dei diciotto punti concessi in battuta nei due tie-break. Ciò che non dicono le statistiche è la qualità di gioco di Francesco, capace di abbattere le energie dell’asiatico torturandolo di palle corte e con colpi davvero solidi.

