Giocare a tennis meglio di così è difficile. Dopo l'esordio sfavillante con Zapata Miralles, rifila un netto 6-3 6-2 al californiano, centrando così la sua sesta semifinale Atp in carriera, la terza della stagione e seconda consecutiva dopo Sofia. Da lunedì sarà (almeno) n° 25 del mondo, è best ranking per il carrarino che cercherà il tris davanti al suo pubblico contro il n° 1 del seeding e 13 del mondo,(che ha battuto 6-3 6-4 Brandon Nakashima). I due si sono incontrati tre volte nel circuito maggiore, l'azzurro conduce 2-1 (vittoria a Lione nel 2021 e al Masters 1000 di Montecarlo lo scorso aprile, il canadese ha avuto la meglio a Barcellona nel 2021). La sfida sarà fondamentale anche in chiave Atp Finals: Aliassime, al momento al settimo e ultimo posto per strappare un pass, vuole blindare la qualificazione.