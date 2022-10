Firenze - Giocare a tennis meglio di così è difficile. Lorenzo Musetti rifila un netto 6-3 6-2 al californiano Mackenzie McDonald, centrando così la sua sesta semifinale Atp in carriera, la terza della stagione. Ora attende il vincente di Auger Aliassime-Nakashima, in programma nella sessione serale del Pala Wanny. Da lunedì sarà almeno n° 25 del mondo, è best ranking per il carrarino. Giocare a tennis meglio di così è difficile. Dopo l'esordio sfavillante con Zapata Miralles rifila un netto 6-3 6-2 al californiano, centrando così la sua sesta semifinale Atp in carriera, la terza della stagione. Ora attende il vincente di Auger Aliassime-Nakashima, in programma nella sessione serale del Pala Wanny. Da lunedì sarà almeno n° 25 del mondo, è best ranking per il carrarino.

La cronaca del match

Seconda prova di forza di Musetti sotto gli occhi attenti di coach Simone Tartarini e del capitano di Davis, Filippo Volandri. Rispetto al debutto con Zapata Miralles, colpiscono l'inizio e la fine del match in cui l'azzurro concede le briciole all'avversario: 4 game consecutivi in apertura e 5 in chiusura. In mezzo una timida reazione di McDonald che ha subito per larghi tratti il ritmo, l'intensità e i colpi lungolinea di Lorenzo, ormai idolo del pubblico fiorentino.

La semifinale che non ti aspetti: Ymer-Wolf

M. Ymer b. R. Carballes Baena 6-4 6-2 Dopo l'impresa in oltre tre ore contro il nostro Matteo Berrettini agli ottavi, lo spagnolo si scioglie come neve al sole contro il qualificato svedese che raggiunge così la sua terza semifinale nel 2022 dopo Washington e Montpellier.

J.J. Wolf b. A. Bublik 3-6 7-5 6-1 Il 23enne di Cincinnati raggiunge la sua prima semifinale in carriera (in programma sabato alle 16) in rimonta sul "solito" Bublik, spettacolare, m anche molto altalenante. Il kazako parte bene, ma passata l'ora di gioco si spegne riempendo il suo match di 29 gratuiti e addirittura 15 doppi falli.

