Firenze - E' un Lorenzo Musetti raggiante quello che si presenta in conferenza stampa dopo la seconda netta vittoria nel "torneo di casa", il Firenze Open. Il giovane carrarino ha appena regolato 6-3 6-2 l'americano Mackenzie McDonald, raggiungendo la semifinale, a suon di rovesci lungolinea che a più di un giornalista in sala hanno ricordato un certo Roger Federer...

"Ho sempre detto che il rovescio è il colpo che mi fa godere di più. Ne ho giocati due/tre anche in momenti importanti del secondo set, consapevole che sia un'arma che può far male. Negli ultimi due giorni mi stanno uscendo abbastanza bene... Rovescio alla Federer? Non esageriamo, Roger è una fonte di ispirazione".

Sul giocare in casa e sulla superficie

"E' una responsabilità giocare qui, ma fin da piccolo sono stato abituato a giocare sotto pressione. Mi piace il giocatore, il professionista che sto diventando anche fuori dal campo. Ho sempre ottenuto buoni risultati sul cemento indoor, è in assolutato la superficie su cui mi trovo meglio".

Sulla possibilità di giocare il singolare in Coppa Davis

"Certo, ci penso, siamo una squadra ed è normale che puntiamo tutti a giocare... Ma sarà una decisione di capitan Volandri e della squadra stessa. Spero di arrivare il più in forma possibile".

