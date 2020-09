Niente da fare per Fabio Fognini. Il n.15 ATP deve cedere al norvegese Casper Ruud (n.30 del mondo) in grande forma in questo periodo sul rosso, reduce dalla semifinale agli Internazionali d’Italia. Lo scandinavo si è imposto negli ottavi di finale dell’ATP di Amburgo (Germania) con il punteggio di 6-3 6-3 in 1 ora e 8 minuti di partita, facendo vedere la solita continuità di gioco. Fognini, invece, è andato un po’ a corrente alternata, evidenziando ancora dei cali improvvisi nel suo tennis, come all’inizio del secondo parziale. Con questo risultato dunque il norvegese accede ai quarti dove affronterà il francese Ugo Humbert (n.41 del ranking), che dopo aver eliminato nel primo turno la testa di serie n.1 Daniil Medvedev ha sconfitto in due frazioni (6-4 6-3) il ceco Jiri Vesely (n.75 ATP).

Nel primo set la partenza è all’insegna dell’equilibrio. Entrambi tengono gli scambi senza fatica e Fognini fa vedere alcuni colpi da fondo del suo repertorio vario. Ruud, dal canto suo, procede all’insegna della solidità e con colpi meno spettacolari di Fabio è estremamente efficace. Lo scandinavo fa vedere la sua consistenza nell’ottavo gioco quando, anche per qualche errore di troppo del ligure, conquista il break. Uno strappo decisivo per le sorti del parziale, chiuso sul 6-3 con il n.30 del ranking capace di mettere in campo il 79% di prime, raccogliendo l’84% dei punti. Decisamente alta anche l’efficienza con la seconda, pari all’80%. In buona sostanza nei turni in battuta del norvegese non si gioca.

Nel secondo set l’italiano va in rottura prolungata: arrivano due break subito, perdendo malamente a zero entrambi i turni in battuta. Un Fognini che stacca la spina e prova a riaccendersi nel sesto game, quando finalmente riesce a conquistare un break, ma è troppo tardi. Ruud, infatti, è abile a resettare, conquistando un altro break sul servizio del tennista del Bel Paese e archiviando la pratica sul 6-3. Per il 21enne nativo di Oslo, il computo statistico prevede 2 ace, l’83% dei punti vinti con la prima di servizio e il 64% con la seconda, raccogliendo il 50% dei punti contro la prima di Fognini. Un dato, quest’ultimo, rilevante se si considera che Fabio ha ottenuto appena 5 quindici su 30, pari al 18%.

