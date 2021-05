La voglia di lottare non manca a Marco Cecchinato, ma consapevolezza e fiducia non lo assistono quando conta . E' questo, in estrema sintesi, il racconto della partita contro Bautista Agut. Il siciliano, reduce dai due turni di qualificazione superati contro Tiafoe e Carballes Baena, gioca un match tirato e mette in grande difficoltà il più quotato spagnolo. Nei momenti topici, però, il semifinalista del Roland Garros 2018 non trova quel passo in più che fa la differenza in questo sport crudele. Eppure, le occasioni non sono poche perché non è una versione irresistibile quella di Bautista, in difficoltà sia sul piano fisico che del gioco.