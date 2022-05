Tennis

Tennis, ATP Madrid, Carlos Alcaraz: "Penso di essere pronto a giocare con i migliori"

Carlos Alcaraz vince una delle partite più belle della stagione e vola in finale al Masters 1000 di Madrid. Il baby prodigio spagnolo supera Novak Djokovic per 6-7(5) 7-5 7-6(5) dopo addirittura tre ore e 38 minuti di gioco e conquista la sue seconda finale 1000 in carriera. Ecco le sue impressioni.

00:01:42, 25 minuti fa