Lorenzo Musetti si è qualificato per i quarti di finale del torneo ATP 250 di Marrakech regolando agli ottavi lo spagnolo Carlos Taberner: 6-1 6-7(3) 6-3. In attesa di vedersela con il serbonella giornata di venerdì 8 aprile con orario ancora da definire - in mezzo anche il successo in doppio in coppia con l'azzurro Marco Cecchinato - riammiriamo il punto del torneo,nella giornata di mercoledì.