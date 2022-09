Lorenzo Sonego è Hubert Hurkacz con il punteggio di 7-6 6-3, giocando una partita solidissima dall’inizio alla fine. Ora attende il vincitore della sfida tra Stan Wawrinka ed Alexander Bublik. il primo finalista dell’ATP di Metz 2022 , e vede finalmente la luce in fondo a un’annata fino ad ora con ben pochi acuti. Il ragazzo torinese ha superato in maniera assai convincentecon il punteggio digiocando una partita solidissima dall’inizio alla fine. Ora attende il vincitore della sfida tra Stan Wawrinka ed Alexander Bublik.

È una partita dura, il primo set è equivalente a due forze identiche che si scontrano. E le occasioni di break sono pari a zero: entrambi sono solidissimi al servizio, concedendo poco e nulla. La chiusura ideale è il tie-break, che come è giusto che sia vive una netta inversione a U, con quattro minibreak nei primi quattro punti. Si rimane in equilibrio fino al decimo punto, quando un attacco morbido del polacco concede a Lorenzo due set point: il secondo è quello buono, con il rovescio di Hurkacz che supera la riga di fondo.

Il secondo set scalfisce quell’idea di parità che si è vissuta per oltre un’ora. Sul servizio di Sonego si va addirittura ai vantaggi per la prima volta, con l’azzurro che se la cava. E grazie alla sua caparbietà è il primo a conquistare un break durante la partita, concretizzato grazie ad uno scambio lungo che tiene il polacco sulla diagonale di rovescio. Lorenzo non si fa pregare e non trema, chiudendo alla prima occasione con il dritto affossato in rete di Hurkacz.

Per Lorenzo si tratta della quinta finale in carriera, la prima del suo 2022, e della quarta vittoria in carriera contro un giocatore facente parte della Top 10. Vengono in suo soccorso i soli 15 punti concessi al servizio, con cui ha ottenuto ottime percentuali (38/45 con la prima, 12/20 con la seconda) e i pochissimi errori commessi.

