Fabio Fognini e Simone Bolelli nel secondo turno del torneo di doppio al Ivan Dodig e il brasiliano Marcelo Melo per 2-6 7-6(4) 10-8 al termine di una partita ricca di colpi di scena. Per i nostri portacolori ci sarà ora la sfida ai quarti di finale contro gli argentini Federico Delbonis e Maximo Gonzalez. Il primo set comincia con grande equilibrio, poi un break di Dodig e Melo sul deciding point del quinto gioco indirizza il primo set in favore del croato e del brasiliano. I due azzurri non riescono a reagire e vedono scappare sempre più gli avversari. Dodig e Melo strappano nuovamente la battuta nell'ottavo gioco e conquistano agilmente il primo parziale per 6-2.

Ad iniziare meglio il secondo set sono Bolelli e Fognini, che riescono a rubare il servizio ai loro avversari (1-0). Dodig e Melo rispondono però subito alla grande e prima riportano il parziale in parità e poi si prendono il break del 4-2. Sembra finita per i nostri portacolori, e invece i due azzurri riescono a risorgere e a portarsi successivamente sul 5-5. Qui la coppia italiana annulla addirittura un match point sul 40-40 e poi trascina la partita fino al tie-break. L’equilibrio regge fino al 4-4, poi Fognini e Bolelli compiono lo strappo decisivo (7-4) e spostano il match al super tie-break L’inizio di super tie-break è tutto in favore di Dodig e Melo, che volano rapidamente sul 5-1. Anche in questo caso però i due azzurri non mollano e passo dopo passo riescono a recuperare tutto lo svantaggio (8-8). Sulle ali dell’entusiasmo per la grande rimonta, Fognini e Bolelli trovano anche gli ultimi due punti e chiudono i conti dopo un’ora e 50 minuti di gioco. A fine partita sono quattro i break vinti da Dodig e Melo contro i due dei nostri portacolori. Fognini e Bolelli terminano il match con il 62% dei punti vinti con la prima (contro il 71% dei suoi avversari) e il 50% con la seconda (contro il 42% di Dodig e Melo).

