non ferma la sua corsa all’ATP di Miami 2021. Il tennista azzurro supera in 2 set Alexander Bublik al termine di una partita divertente. Sinner si impone per 7-6 6-4 diventando così il secondo italiano di sempre dopo Fabio Fognini ad andare in semifinale nel Masters 1000 giocato sul cemento della Florida. Un successo che vale a Sinner, da lunedì, l’ingresso matematico in Top30. In semifinale Sinner sfiderà Roberto Bautista-Agut. Qui sotto vi offriamo gli highlights ufficiali della partita.