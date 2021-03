Jannik Sinner non vuole fermarsi e centrando il pass per le semifinali del Masters 1000 di Miami. Si tratta del miglior risultato in carriera per l’azzurro a livello 1000, che dopodomani affronterà uno tra il russo Daniil Medvedev e lo spagnolo Roberto Bautista Agut con in palio un posto in finale. non vuole fermarsi e porta a casa la quarta vittoria consecutiva , sbarazzandosi anche del kazako Alexander Bublik e. Si tratta del miglior risultato in carriera per l’azzurro a livello 1000, che dopodomani affronterà uno tra il russo Daniil Medvedev e lo spagnolo Roberto Bautista Agut con in palio un posto in finale.

"Significa molto per me. Oggi non era facile, sono qui a Miami per la prima volta e sono molto contento per questo risultato. Comunque il torneo non è finito e proverò a giocare il mio miglior tennis dopodomani in semifinale. Non vedo l’ora!".

Sinner si è imposto per 7-6 6-4 ed ora occupa virtualmente il 24° posto nel ranking mondiale aggiornato ATP. Nel caso in cui dovesse raggiungere l’atto conclusivo, Jannik potrebbe scalare altri tre gradini portandosi ad un passo dalla top20, mentre un eventuale trionfo finale lo proietterebbe clamorosamente in 14ma posizione assoluta da lunedì prossimo. L'altoatesino prosegue:

"Anche a Dubai contro Bublik è stata una partita strana, anche se oggi è stata ancor più strana. Lui si diverte sul campo e gioca un tennis incredibile quando sente bene la palla. Io ho cercato di rimanere attaccato alla partita e di giocare tutti i punti. Questo mi ha aiutato. Mi sento nervoso qualche volta? Ma certo, però cerco di nasconderlo ed è una cosa che aiuta. Tutti sono nervosi, però sono felice".

