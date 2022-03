Daniil Medvedev supera Andy Murray con il punteggio di 6-4 6-2 in un'ora e mezza di gioco e avanza ai sedicesimi, dopo aver beneficiato del bye al primo turno. Si presentava come il match più interessante e con i più alti gradi di nobiltà di questo secondo turno al Masters 1000 di Miami , ma non ha riservato grosse sorprese.superacon il punteggio diin un'ora e mezza di gioco e avanza ai sedicesimi, dopo aver beneficiato del bye al primo turno.

Un esordio convincente per il russo, che insegue quel numero uno del mondo che ha dovuto lasciare con l'eliminazione precoce di Indian Wells. Troppo ampia la forbice tra i due giocatori in questo momento, nonostante il coraggio e la grinta inestinguibili dello scozzese. Murray viene condannato soprattutto dal servizio, poco performante e lontano da percentuali decenti per quel che riguarda la prima. Il contrario di quello che ha mostrato Medvedev, sicuro, preciso e cinico nel sfruttare i passaggi a vuoto dell'avversario. Il finalista degli ultimi Australian Open non concede nemmeno una palla break in tutto l'incontro e dopo aver messo in saccoccia il primo set, prende il largo in breve anche nel secondo, spegnendo ogni velleità dell'avversario. Per il russo ora c'è uno tra Pedro Martinez e Cristian Garin.

