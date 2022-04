Un debutto da sogno, lui che sul cemento a livello ATP non aveva mai giocato una partita. Figuratevi una semifinale in un Masters 1000. Nessuna coincidenza favorevole però questa volta per l’argentino Francisco Cerundolo, bravo e un pizzico fortunato fin qui a farsi strada, ma oggi sconfitto nettamente da un avversario in questo momento troppo più forte. E’ Casper Ruud infatti a centrare la finale del torneo di Miami. Il norvegese, testa di serie n°6 del tabellone, ha nettamente dominato l’incontro, imponendosi in un’ora e 33 minuti di gioco col punteggio di 6-4 6-1.

Più tirato il primo parziale, con Cerundolo capace addirittura di strappare il servizio subito nel primo game (senza però consolidare l’allungo nel turno successivo) e alla fine in partita fino al decimo gioco, quando l’argentino perdendo il turno di battuta ha consegnato il match a Ruud. Da quel momento infatti il norvegese ha avuto vita sempre, confermandosi col suo tennis caratterizzato dai pochissimi punti gratis concessi agli avversari dentro un secondo parziale a senso unico.

Ad

ATP, Miami La maledizione di Cerundolo: Sinner è solo l'ultimo dei malcapitati IERI A 21:46

Ruud ha così centrato la prima finale Masters 1000 della carriera e l’ha fatto, curiosamente, proprio su quel cemento teoricamente ben lontano dall’essere sua superfice prediletta. Meno di un anno fa infatti Ruud faceva infiammare la polemica a distanza con Kyrgios per quei punti racimolati in 3 tornei ATP 250 sulla terra rossa vinti mentre i grandi protagonisti di sfidavano alle Olimpiadi; Ruud nel mentre però ha messo a tacere tutte le critiche, dimostrandosi super competitivo e ad altissimo livello anche sui campi veloci già dal finale della scorsa stagione, come ha testimoniato poi l'accesso alle ATP Finals. Campi che ad oggi, dunque, gli consegnano la partita più prestigiosa dalla sua giovane carriera: la finale di un 1000 come quello di Miami. Per Ruud, domenica, il vincente della seconda semifinale in programma nella notte: Alcaraz-Hurkcaz.

Il Natale di Casper Ruud prima delle sfide del nuovo anno

ATP, Miami Il ritiro di Sinner? Colpa delle vesciche al piede destro IERI A 20:33