In attesa di scoprire chi sarà il Maestro del 2022 alle Finals di Torino, con un comunicato rilasciato giovedì l'ATP ha pubblicato i dettagli relativi al montepremi totale messo in palio nella prossima stagione: 217,9 milioni di dollari con un aumento di 37,5 milioni, il più grande nella storia del tennis.

Dal 2023 tre Masters 1000 (Madrid, Roma e Shanghai) saranno estesi a 12 giorni con altri due che dovrebbero fare lo stesso nel 2025. L'idea alla base dell'espansione è fornire a più giocatori l'opportunità di giocare tennis di alto livello e massimizzare il loro potenziale guadagno. Nel circuito Challenger ci sarà un aumento del 75% dei premi in denaro, da 12,1 milioni a 21,1 milioni. Inoltre il bonus pool che riconosce i migliori 30 giocatori del Tour otterrà un aumento dell'85% a 21,3 milioni.

Ad

Le parole di Andrea Gaudenzi, ad Atp

ATP Finals Alcaraz: "Tornerò in Australia. La corsa al n°1? Non ho mai tifato contro Rafa" 15 ORE FA

“I nostri giocatori sono atleti di livello mondiale ed è nostra priorità assicurarci che vengano ricompensati di conseguenza. Questi aumenti record nel 2023 sono una dichiarazione forte per l'ATP Tour e sottolineano il nostro impegno ad alzare l'asticella. Parla anche dei progressi collettivi che siamo stati in grado di fare come sport nell'ambito del piano strategico OneVision. C'è un immenso potenziale di crescita nel nostro sport quando lavoriamo insieme". Lo ha detto in un comunicato Con il piano OneVision dell'ATP, tornei e giocatori condivideranno i profitti 50-50. Il piano mira ad aumentare le entrate dai media e dai diritti televisivi. L'esatta ripartizione dei premi in denaro varia in ogni torneo e gli importi confermati verranno pubblicati poco prima dell'inizio. Questi aumenti non includono gli Slam che stabiliscono autonomamente i montepremi".

Alcaraz: "Fa male non avere più qualcuno come Federer in campo"

ATP Finals Tsitsipas vince una gran battaglia ed elimina Medvedev 18 ORE FA