Tennis

ATP1000 Montreal, Sinner: "Io e Alcaraz come Federer e Nadal? Speriamo"

TENNIS - In vista dell'ATP1000 di Montreal, in Canada, Jannik Sinner torna a parlare del rapporto con Carlos Alcaraz e risponde così a chi gli chiede se la loro rivalità potrà essere come quella tra Federer e Nadal: "Vediamo cosa accadrà in futuro, speriamo. Siamo giovani ma giochiamo un tennis incredibile".

00:00:55, un' ora fa