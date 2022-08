Jannik Sinner si sta preparando per debuttare al Canada Open, mercoledì 10 agosto, contro un avversario ancora da definire. L'azzurro si sta già allenando sui campi che lo vedranno partecipare al primo dei due Master 1000 che lo accompagneranno verso gli US Open, e ha avuto la chance di travestirsi per qualche istante da "maestro".

Sinner ha incontato alcuni tifosi e appassionati a bordocampo, e, con Gael Monfils, ha insegnato ad alcuni bambini qualche trucco del mestiere.

Ad

Tennis Alcaraz: "Sinner mi ha sorpreso, ma lo batterò" 3 ORE FA

Tennis Ivanisevic è sicuro: "Sinner può vincere tutti gli Slam. Migliori la volée" 01/08/2022 A 15:38