nella semifinale dell’ATP di Napoli. Il tennista serbo ha avuto la meglio sulla prima testa di serie Pablo Carreno Busta, già gravato di un match (seppur leggero visto il doppio 6-1) con Fabio Fognini, superandolo con il punteggio di 7-5 6-2. Lorenzo Musetti aveva raggiunto la semifinale del torneo, la terza di fila, in maniera autoritaria, spazzando via il colombiano Daniel Elahi Galan Riveros con un perentorio 6-3 6-0: il tennista di Carrara - che non ha ancora perso un set nella competizione - prova a raggiungere un'altra finale dopo quella di Firenze della scorsa settimana.