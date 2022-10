Un eccellente Luca Nardi mette paura a Stefanos Tsitsipas nel secondo turno dell’ATP di Astana. Prestazione di altissimo livello per l’azzurro, che si è arreso al numero sei del mondo solamente in due tie-break dopo un’ora e quarantasette minuti di gioco. Davvero una bella partita quella del marchigiano, che ha giocato alla pari con il greco, mostrando una qualità di tennis che fa ben sperare per il futuro.

Nardi non ha concesso palle break all’avversario, chiudendo anche con più vincenti rispetto al greco (35 contro 27). Sono, invece, 28 gli errori non forzati di Luca, mentre 24 quelli di Tsitsipas. Nardi ha ottenuto l’86% dei punti con la prima, mentre c’è ancora da lavorare sulla seconda, soprattutto sulla velocità, con cui ha vinto il 48% dei punti.

Nel primo set si segue l’andamento del servizio e soprattutto Nardi fa partita pari con il greco. Il marchigiano non concede palle break a Tsitsipas, ma soprattutto non arriva nemmeno mai ai vantaggi. Si va di conseguenza al tie-break ed il greco scappa via sul 4-1 con due mini break di vantaggio. E’ un margine che l’azzurro non riesce a colmare ed il numero sei del mondo chiude sul 7-2.

Anche nel secondo set il copione non cambia e Nardi continua a mostrare un tennis di grandissima qualità, variando accelerazioni improvvise, contropiedi di dritto e anche palle corte. Il numero 152 del mondo arriva con merito sul 5-5, dove si procura due palle break, ma Tsitsipas si aggrappa al servizio e le annulla entrambe. Nardi porta anche il secondo set al tie-break, dove nel primo punto il marchigiano risente anche di un piccolo problema muscolare. Finisce 7-3 per il greco, che ha fatto valere la sua esperienza.

Adesso Tsitsipas affronterà nei quarti il vincente del match tra il kazako Alexander Bublik ed il polacco Hubert Hurkacz. Per Nardi un’uscita dal torneo a testa altissima e una settimana che porta comunque in dote al momento 22 posizioni guadagnate in classifica: da lunedì l'azzurro dovrebbe essere infatti intorno alla posizione n°130 del mondo, best ranking in carriera. Nardi per altro potrà ripartire già settimana prossima dall'ATP 250 di Firenze, dove ha ricevuto una wild card.

