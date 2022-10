Novak Djokovic procede nel suo percorso netto. Il serbo (n.7 del mondo) ha battuto nei quarti di finale dell’ATP500 di Astana (Kazakistan) il russo Karen Khachanov (n.18 del ranking) per 6-4 6-3. Un’altra dimostrazione di forza di Nole che continua a dare grandi segnali di vitalità da quando ha ripreso in pianta stabile a giocare nel circuito. Con la consueta solidità, il balcanico si è preso il pass per le semifinali infliggendo a Khachanov l'ormai consueta sconfitta: il russo è al ventesimo ko consecutivo nelle sue sfide contro giocatori in Top10.

A sfidare Djokovic in semifinale un altro russo: l'ex n°1 del mondo Daniil Medvedev. Tutto facile per il russo che contro Bautista-Agut si è imposto con un parziale davvero senza storie: 6-1 6-1. Medvedev e Djokovic così torneranno a incrociarsi e sarà l'11° incrocio in carriera; il primo dopo quasi un anno di distanza. Il più famoso resta la finale US Open 2021, dove il russò levò a Djokovic il 'Grande Slam'. Poi Nole si vendicò qualche mese dopo nella finale di Parigi Bercy. 6-4 i precedenti a favore di Nole.

L'altra semifinale sarà invece quella tra Tsitsipas e Rublev. Il greco ha superato Hurkacz col punteggio di 7-6 6-3. Grande rammarico per il polacco nel primo set, che non ha sfruttato un totale di 5 set point nel tie-break subendo poi la rimonta di Tsitsipas. Per lui stop pesante in ottica ATP Finals a Torino. Rublev invece si è imposto facilmente su Mannarino per 6-1 6-2.

