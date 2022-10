Quando gioca, vince lui. E’ questa la regola, escluse rare eccezioni, che Novak Djokovic ha imposto nel tennis da qualche tempo a questa parte. L’estate di esilio forzato dalla racchetta, causa regole politiche in Nord America, non hanno affievolito la fame del 21 volte campione slam. Dopo il titolo all’ATP 250 di Tel Aviv la scorsa settimana, infatti, anche il back-to-back nell’AP 500 di Astana. Un torneo certamente più competitivo rispetto a quello visto in Israele e dove Djokovic ha dovuto sconfiggere avversari senza dubbio di maggiore valore. a Stefanos Tsitsipas nell’ultimo atto odierno. Esattamente come negli ultimi 6 precedenti, non c’è stata quasi mai storia tra i due. Djokovic ha infatti controllato la partita, strappando al greco due break chirurgici – ottavo game primo set, quinto game secondo set – che sono bastati per gestire l’ultima pratica e portarsi via il secondo successo consecutivo, il quarto dell’anno dopo i trionfi a Roma e a Wimbledon. . E’ questa la regola, escluse rare eccezioni, che Novak Djokovic ha imposto nel tennis da qualche tempo a questa parte. L’estate di esilio forzato dalla racchetta, causa regole politiche in Nord America, non hanno affievolito la fame del 21 volte campione slam. Dopo il titolo all’ATP 250 di Tel Aviv la scorsa settimana, infatti, anche il back-to-back nell’AP 500 di Astana. Un torneo certamente più competitivo rispetto a quello visto in Israele e dove Djokovic ha dovuto sconfiggere avversari senza dubbio di maggiore valore. Da Daniil Medvedev ieri nella semifinale . Esattamente come negli ultimi 6 precedenti, non c’è stata quasi mai storia tra i due. Djokovic ha infatti controllato la partita, strappando al greco due break chirurgici – ottavo game primo set, quinto game secondo set – che sono bastati per gestire l’ultima pratica e portarsi via il secondo successo consecutivo,

Tsitsipas ha provato a giocare la sua partita, salvo trovarsi davanti, ancora una volta, un avversario semplicemente più forte di lui, come già visto con costanza dall’ottobre 2019 a questa parte; quando Nole ha sempre imposto a Tsitsipas la sconfitta a prescindere da superficie e condizioni climatiche.

Djokovic ha così conquistano il titolo numero 90 della sua carriera, per una seconda parte di stagione che ormai non lascia più dubbi: il serbo, nonostante non abbia potuto giocare 2 slam su 4 e 4 Masters 1000 sugli 8 fin qui disputati, oltre a non poter vantare dei 2000 punti del successo a Wimbledon, scala comunque al 10° posto della Race – cuscinetto fondamentale per rimanere nei 20 e garantirsi un posto alle ATP Finals di Torino (ormai certe). Di contro, per Tsitsipas, la categoria di Astana si conferma uno strano tabù della sua carriera: il greco ha giocato 9 finali a livello ATP 500 e le ha perse tutte quante.

