Fine delle speranze italiane per una presenza alle Nitto ATP Finals di Torino. Dopo l’addio al sogno in singolare con Berrettini prima e Sinner poi, anche Fognini e Bolelli devono alzare bandiera bianca. Il duo azzurro, che avrebbe dovuto fare almeno finale a Parigi Bercy per scavalcare le dirette concorrenti, si arrende invece al veterano Bopanna in coppa con l’olandese Middelkoop. Un ko netto, in 2 set, col punteggio di 6-4 7-5, che taglia fuori dai giochi il duo azzurro.

Fognini e Bolelli rimangono così al numero 10 della Race e potranno soltanto essere la seconda coppia di sostituti a Torino. A patto che i tedeschi Krawietz e Mies, undicesimi e ancora in tabellone, non raggiungano la semifinale.

Ad

ATP, Parigi Doppio Fognini/Bolelli tengono acceso il sogno Torino: sono agli ottavi IERI ALLE 22:37

Panatta: "Finals a Malaga? Fognini e Bolelli saranno decisivi"

ATP, Napoli Doppio Fognini-Bolelli: ko pesante a Napoli, Nitto ATP Finals più lontane 18/10/2022 ALLE 16:32