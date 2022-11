Buona la prima di Fabio Fognini e Simone Bolelli nella rincorsa disperata agli ultimi posti delle Nitto ATP Finals di doppio. Il duo azzurro, attualmente al 10° posto della Race, trova una vitale prima vittoria sulla coppia Kubot/Gonzalez, sconfitta per 7-6 6-3. Non è stata una partita facile anche a fronte dell’impegno di Fognini in singolare, protagonista per più di 2 ore e mezza della tirata sfida vinta con Fils.

Fognini e Bolelli centrano però il successo che vale gli ottavi di finale dove troveranno il super veterano Bopanna in coppa con lo specialista Middelkoop. Avanti tutte le coppie interessate agli ultimi 3 posti per accedere a Torino, al momento Fabio e Simone dovrebbero centrare la finale per garantirsi i punti necessari alla qualificazione di un evento che insieme avevano già giocato nel 2015.

Questa la Race aggiornata ai risultati odierni a Bercy dal 5° posto in giù, ovvero escluse le coppie già certe di avere un posto a Torino.

POSIZIONE e COPPIA PUNTI RACE 5. Granollers/Zeballos 3560 6. Glasspool/Heliovaara 3240 7. Kokkinakis/Kyrgios * 3150 8. Dodig/Krajicek 3100 9. Putz/Venus 2960 10. BOLELLI/FOGNINI 2760 11. Krawietz/Mies 2640

*Già qualificati in quanto vincitori dell'Australian Open. Tra tutte queste coppie ancora in corsa dunque restano solo 3 i posti disponibili.

