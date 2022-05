Il tabellone principale di doppio maschile degli Internazionali 2022 di tennis, il torneo Masters 1000 di Roma, ha visto oggi vincere nei quarti la coppia composta da Simone Bolelli e Fabio Fognini, che hanno battuto il duo formato dai tedeschi Kevin Krawietz ed Andreas Mies, testa di serie numero 8, per 6-7 (3) 6-4 [11-9] in due ore e due minuti.

La cronaca del match

Primo set con la coppia italiana che scappa via subito grazie al break nel terzo gioco, ma i tedeschi rientrano sul 3-3. I servizi tornano a dominare e si va al tie break: c’è equilibrio fino al 2-2, poi i tedeschi vincono cinque degli ultimi sei punti giocati e chiudono sul 7-3 in 54 minuti.

La seconda partita vede Simone Bolelli e Fabio Fognini subire il break nel terzo gioco e salvarsi al deciding point nel quinto. I teutonici scappano sul 4-2, ma la coppia italiana trova il controbreak al punto decisivo dell’ottavo gioco, poi un nuovo break a 15 nel decimo gli consente agli azzurri di chiudere sul 6-4 dopo 47 minuti.

Il match tie break è per cuori forti: teutonici per due volte avanti di un minibreak e per due volte ripresi, poi sorpasso azzurro con doppio match point, ma quello buono è il terzo, con gli azzurri che vincono 11-9 dopo 21 minuti e si regalano la semifinale contro i croati Nikola Mektic e Mate Pavic, coppia numero 3 del seeding.

Le statistiche indicano come gli azzurri sfruttino tre delle quattro palle break avute a disposizione in tre game diversi (su dodici totali giocati in risposta), concedendone quattro ai tedeschi, ma perdendo solo in due occasioni la battuta. Sono 153 i punti totali giocati, 77 dei quali vinti dai teutonici e 76 dagli italiani.

