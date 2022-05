E' Stefanos Tsitsipas il primo finalista degli Internazionali d'Italia 2022. Il greco batte Sascha Zverev in rimonta 4-6 6-3 6-3 e vendica la sconfitta proprio contro il tedesco una settimana fa a Madrid. Attende il vincente della semifinale tra Djokovic e Ruud.

La cronaca del match

poche variazioni, pochissime emozioni. Il primo set è molto equilibrato: ane 7° game, sul 3-3, Tsitsipas sul 30-40 è costretto a inventarsi una volèe complicata che termina larga: break per Zverev che non trema e tiene prima a 30 e poi a 0 il servizio per aggiudicarsi il parziale 6-4 dopo 52 minuti. A inizio secondo set Sascha incappa in un passaggio a vuoto, da cui non si riprende più: il greco pareggia i conti in 52' grazie ad un break in apertura (6-3), mentre nel terzo e decisivo parziale domina con maggior freschezza e rapidità e mette la freccia due volte, chiudendo di nuovo 6-3. Dopo lo spettacolo di Djokovic-Aliassime di venerdì sera , la prima semifinale maschile in tabellone non ruba l'occhio, per usare un eufemismo: il numero 3 e il numero 5 del mondo si prendono a pallate da fondo campo,. Il primo set è molto equilibrato: ane 7° game, sul 3-3, Tsitsipas sul 30-40 è costretto a inventarsi una volèe complicata che termina larga: break per Zverev che non trema e tiene prima a 30 e poi a 0 il servizio per aggiudicarsi il parziale 6-4 dopo 52 minuti. A inizio secondo set Sascha incappa in un passaggio a vuoto, da cui non si riprende più: il greco pareggia i conti in 52' grazie ad un break in apertura (6-3), mentre nel terzo e decisivo parziale domina con maggior freschezza e rapidità e mette la freccia due volte, chiudendo di nuovo 6-3.

Le parole di Tsitsipas

“Bellissima atmosfera. Sono venuto qui al Foro da piccolo, ero in tribuna. Fu uno dei primi tornei a cui assistei dal vivo. Ora essere qui in campo a giocare davanti al pubblico romano è meraviglioso. Non voglio fermarmi”.

