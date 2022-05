6-2 6-2 il punteggio che lancia il serbo ai quarti di finale contro il canadese Felix Auger-Aliassime. Dopo il facile successo Passerella defaticante per Novak Djokovic agli ottavi di finale degli Internazionali d'Italia: il serbo demolisce uno dei suoi più cari avversari, Stan Wawrinka, in due set a senso unico.. Dopo il facile successo all'esordio contro Karatsev e la scampagnata di oggi contro lo svizzero, l'appuntamento contro il giovanissimo nordamericano presenterà il primo vero test d'avvicinamento a Parigi, nonchè l'ultimo scoglio tra il serbo e la difesa del trono di numero uno al mondo - serve almeno una comparsa in semifinale per confermarsi in testa.

Djokovic sin qui ha sfoggiato progressi netti e consistenti rispetto alle ultime uscite di Belgrado e Madrid: contro l'ex numero 3 al mondo, il numero uno in carica gioca un tennis pulito e puntuale, capitalizzando sull'appannamento dell'avversario. Wawrinka dopotutto, era reduce da due partite vinte in tre set contro Opelka e Djere dopo aver disputato una manciata di partite nell'arco di un anno e mezzo. Le gambe, sotto il torrido caldo romano, semplicemente non erano all'altezza della sfida. Djokovic si aggiudica il 26° atto contro lo svizzero in un'ora e 20 minuti, allontanando per l'ennesima volta quella finale parigina del 2015, in cui Stan The Man era riuscito a incatenarlo alla potenza del suo braccio.

Sul centrale del Foro Italico però, i rapporti di forza sono drasticamente cambiati: Djokovic sfrutta i numerosi errori di misura dello svizzero, che nel primo set paga una falsa partenza. Djokovic infatti strappa il servizio al primo e al settimo gioco senza correre alcun rischio. Pessima la resa del servizio del tre volte campione Slam, che riesce a tenere in campo solo il 50% delle prime (con picchi negativi sotto il 40% nel corso del parziale). Tutta un'altra musica per Djokovic, che senza strafare infila l'80% di prime, aprendosi bene il campo e riducendo lo svizzero a un mero tergicristallo umano.

Il secondo atto si riapre sulla falsa riga del primo, con Djokovic rapace nello strappare il servizio alla prima occasione disponibile. Wawrinka questa volta oppone parecchia resistenza, sia in occasione del break del serbo, sia a risposta. Costantemente scaraventato lontano dalla linea di fondo, Wawrinka sfrutta solo una delle quattro palle break nel match, perdendo altre tre volte il servizio. Djokovic festeggia così il sedicesimo quarto di finale conquistato su sedici apparizioni a Roma.

