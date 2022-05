6-3 6-2 il punteggio che proietta Nole verso gli ottavi contro Wawrinka o Djere. La corsa verso la dodicesima finale al Foro Italico è partita sotto un torrido caldo romano, eppure Novak Djokovic sembra a malapena sudare: il serbo si disfa del russo Aslan Karatsev in gran scioltezza, e lancia ulteriori segnali incoraggianti in vista dell'appuntamento clou a Parigi.contro Wawrinka o Djere.

il sentiero romano fa intravedere a Nole la vittoria numero 1000 in carriera (attualmente è fermo a 997), ma soprattutto perchè un'eliminazione prima della semifinale significherebbe perdere lo scettro di numero uno al mondo per la seconda volta quest'anno. E col diabolico E sarà un appuntamento da non fallire, poichèma soprattutto perchè un'eliminazione prima della semifinale significherebbe perdere lo scettro di numero uno al mondo per la seconda volta quest'anno. E col diabolico Carlos Alcaraz fuori dai giochi , la traccia verso il sesto successo italiano pare essere facilmente percorribile.

Sin dai primi duelli sotto il sole battente, Djokovic imprime un ritmo sostenuto nei sui colpi. Le variazioni mandano in agonia Karatsev, che paga un avvio in sordina col break a freddo del 2-0. Ma il russo, che aveva già sconfitto il numero uno al mondo a Belgrado 2021, è un che non esita ad esaltarsi nei bracci di ferro più serrati. E allora ecco l'immediato controbreak, con Karatsev famelico nell'aprirsi il campo col solo aiuto della sua forza bruta.

Un set più combattuto del previsto si decide così sui dettagli, come l'orribile smash sbucciato dal russo all'alba dell'ottavo gioco, in grado di aprire la strada al sorpasso decisivo di Nole, per un 6-3 conquistato con pazienza e cinismo.

La resistenza del russo si allenta nettamente nel secondo set: Djokovic ruba il servizio per tre volte consecutive a cavallo di primo e secondo parziale, mettendo in cassaforte la vittoria sul 4-0. Karatsev sventola bandiera bianca proprio al terzo gioco, quando regala il doppio break al serbo inanellando una demoralizzante rassegna composta da due doppi falli e due gratuiti.

Djokovic minaccia addirittura il bagel, ma è solo l'orgoglio dell'avversario a distoglierlo da quest'ultimo obiettivo. Prestazione vorace del serbo, che chiude sul 6-3 6-2 e punta fiducioso gli ottavi al Foro Italico.

