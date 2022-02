Jannik Sinner è risultato positivo al Covid-19! Il giovane campione italiano, già in isolamento, non prenderà parte al torneo di Rotterdam, in programma dal 5 al 13 febbraio. A dare l'annuncio ufficiale sono proprio gli organizzatori del torneo: "Andy Murray e Jo-Wilfried Tsonga sostituiscono Daniil Medvedev e Jannik Sinner nel 49° ABN AMRO World Tennis Tournament. Jannik Sinner, che non può recarsi a Rotterdam a causa del Covid, sarà sostituito da Jo-Wilfried Tsonga, vincitore dell'ABN AMRO World Tennis Tournament nel 2017".

