Ottima prestazione nel match d’esordio al torneo ATP 250 di Sofia di Jannik Sinner che ha sconfitto in maniera netta l’ungherese Marton Fucsovics con il punteggio di 6-2 6-4. L’altoatesino si è preso l’attesa rivincita dopo la pesante sconfitta subita proprio per mano del magiaro agli Australian Open .

Sinner inizia aggressivo il match e già nel secondo game manda in crisi Fucsovics che dopo cinque palle break salvate è costretto a cedere (2-0). La reazione, però, arriva immediata con il controbreak servito nel gioco successivo, anche a causa di un passaggio a vuoto dal servizio dell’azzurro. Il 19enne nativo di San Candido, però, non si scompone e continua con il suo gioco aggressivo e dopo essersi fatto annullare tre palle break nel quarto game, nel sesto il giovane azzurro trova nuovamente il break (4-2). Il numero 44 del ranking ATP prende in mano le redini della partita e senza troppi patemi porta a casa anche i due successivi giochi fissando il punteggio del set sul 6-2 in suo favore.

Il secondo set inizia così come si era chiuso il primo ovvero con Sinner in spinta costante e in controllo tanto che arriva immediato il break con l’azzurro che sale 3-0. Si susseguono una serie di game abbastanza rapidi con la sensazione generale che l’altoatesino possa portare agevolmente a casa il match (4-2). Fucsovics prova il tutto per tutto e diventa molto aggressivo e sfruttando anche qualche imprecisione di troppo dell’italiano trova il break (4-3). Sinner riesce a rimanere concentrato e nell’ottavo gioco costruisce tre palle break ma il magiaro si salva: la prima volta grazie ad un errore dell’azzurro, la seconda col servizio e la terza con un pallonetto incredibile (4-4). Il 19enne nativo di San Candido proprio in questa fase di difficoltà tira fuori due punti meravigliosi, nel decimo game durante il turno di servizio dell’avversario, un passante di dritto ad incrociare in corsa che trafigge l’ungherese e un dritto all’incrocio delle righe che valgono il match.