Jannik Sinner esordirà giovedì 27 settembre al torneo ATP 250 di Sofia. Il tennista italiano debutterà agli ottavi di finale contro il portoghese Nuno Borges, che ha battuto in rimonta il bosniaco Mirza Basic. Il numero 10 al mondo se la dovrà vedere contro il numero 93 del ranking ATP: non ci sono precedenti tra i due giocatori. In caso di approdo ai quarti, Jannik Sinner se la dovrà vedere contro uno tra l’australiano Aleksandar Vukic, oggi giustiziere di Fabio Fognini, lo spagnolo Fernando Verdasco e il georgiano Nikoloz Basilashvili. In semifinale potrebbe trovare anche Lorenzo Sonego, atteso prima da Bernabe Zapata, poi eventualmente da Holger Rune e infine da uno tra Dimitrov e Ivashka.

Quando gioca Jannik Sinner a Sofia?

Secondo il programma, l'atleta altoatesino sarà in campo contro Nuno Borges non prima delle 18.

Precedenti tra Sinner e Borges

Jannik Sinner e Nuno Borges non si sono mai affrontati prima, quindi non ci sono precedenti tra di loro.

Il programma completo di giovedì 29

Campo centrale

Dalle ore 12:

Struff (GER) v Humbert (FRA)

Sonego (ITA) v Rune (DAN)

Huesler (SVI) v Carreno Busta SPA)

Non prima delle 18:00

Sinner (ITA) v Borges (POR)

Vukic (AUS) v Verdasco (SPA)

Dove si vede la partita?

Il torneo di Sofia è in Diretta tv, gratis e in chiaro, su Supertennis. Inoltre per gli abbonati, su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 205). In streaming, gratis su supertennis.tv e per gli abbonati, su Sky Go e Now Tv.

