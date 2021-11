Andy Murray che Tommy Paul, probabilmente fiaccato dalla terza partita in tre giorni. Per Paul la semifinale vedrà un derby tutto a stelle e strisce con Frances Tiafoe. Niente semifinale numero 100 in carriera perche dopo aver battuto Jannik Sinner nel turno precedente ha dovuto cedere il passo aprobabilmente fiaccato dalla terza partita in tre giorni. Per Paul la semifinale vedrà un derby tutto a stelle e strisce con

Da una parte gli Stati Uniti, dall’altra il Canada. Felix Auger-Aliassime ha ben pochi problemi con Botic Van De Zandschulp e ha una grande occasione con il suo "gemello diverso" Denis Shapovalov, che non viene da un grande periodo di forma: ci sono volute quasi due ore e mezza e quattordici ace per eliminare Arthur Rinderknech, giocatore volenteroso ma con meno talento rispetto a lui, tornando ad ottenere un risultato positivo dai tempi di Wimbledon. Bella occasione per Aliassime, ancora alla ricerca della prima affermazione a livello ATP.

ATP STOCCOLMA 2021, RISULTATI 11 NOVEMBRE

F. Tiafoe b. D. Evans 1-6 6-1 6-1

F. Auger-Aliassime b. B. Van De Zandschulp 6-4 6-3

T. Paul b. A. Murray 6-2 3-6 6-3

D. Shapovalov b. A. Rinderknech 4-6 6-3 7-5

