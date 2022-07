Umago (Croazia) - Chi di derby ferisce, di derby perisce. Marco Cecchinato, in grande spolvero con Lorenzo Musetti, soccombe sotto i colpi di un Franco Agamenone in stato di grazia: 6-2 6-1 e terza vittoria nel circuito maggiore, tutte in questa settimana. Una favola che continuerà in semifinale sabato: dall'altra parte della rete o Jannik Sinner o Roberto Carballes Baena.

