Tennis

Jannik Sinner dopo i quarti a Umago: "Agamenone non lo conosco, da Alcaraz posso imparare tanto"

TENNIS - Jannik Sinner per la prima volta nel 2022 raggiunge la semifinale in un torneo ATP e ad attenderlo ci sarà la sorpresa italo-argentina Franco Agamenone, l'ostacolo verso una possibile finale contro Carlos Alcaraz, in quello che sarebbe un rematch dello splendido match andato in scena poche settimane fa a Wimbledon.

00:01:23, 11 minuti fa