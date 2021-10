La vittoria contro la wild card locale proietta l’altoatesino a -30 punti dalla posizione occupata da Hurkacz nella race per Torino. Jannik Sinner sorprende da qualsiasi angolo lo si osservi: dopo lo schiacciante dominio nel match contro Opelka , l’altoatesino fornisce una prova di resistenza e reattività sotto stress battendo 6-4 6-2 l’austriaco Dennis Novak e volando ai quarti di finale del torneo viennese.

Dell’allievo di Riccardo Piatti stupiscono soprattutto tempra e pazienza glaciali sciorinate sotto al torrido tetto di Vienna: la corsa per le Finals infatti si accorcia sempre di più grazie alle recenti eliminazioni di Norrie ed Hurkacz, eppure il tennis del prodigio altoatesino non si incrina sotto la crescente pressione, anzi: contro Novak, Sinner - pur concedendo la speranza di 6 palle break all'avversario - conferma quella fame in risposta e quel miglioramento al servizio mostrate nel primo incontro con Opelka.

Nel primo set il prodotto di Wiener Neustadt oppone strenua resistenza all’imperiosità tecnica di Sinner: Novak trova subito il feeling ottimale col suo rovescio bimane e mette in difficoltà grazie a un tennis equilibrato e rigoroso, spoglio di superflue effervescenze. Al quarto gioco in particolare, Sinner concede due palle break sanguinose (nel match precedente contro Opelka l’altoatesino non ne aveva concessa manco una), pur reagendo con freddezza alle corde: 4 punti consecutivi gli permettono di salvare il game e suonare la carica sul 3-3, quando riesce a imporre un pesantissimo passivo di 0-40 sfruttando la grande mole di errori non forzati di Novak (11) e ad allungare verso la vittoria del primo parziale per 6-4.

Jannik Sinner, ATP Vienna Credit Foto Getty Images

La svolta a metà del primo set è il propellente ideale per navigare in tutta tranquillità verso la vittoria del match: Sinner comincia ad affilare ulteriormente gli angoli dei suoi colpi e impone un break immediato al primo game. La sua fiducia non vacilla nemmeno al game seguente, quando la terza palla break concessa all’austriaco avrebbe potuto facilmente provocare l’immediato controbreak: invece Jannik rischia la giocata a rete, infila Novak e lancia un ruggito liberatorio verso la tribuna. Una volta allungato sul 3-0, l’azzurro dimostra ancora grande personalità rimontando uno scomodo 0-40 sul proprio turno a servizio, districandosi ai vantaggi. A quel punto il match è in discesa, e il margine di intervento per Novak diventa nullo: Sinner naviga con agio verso il 6-2 finale (il suo 20° set consecutivo vinto indoor) e attende il vincente tra Casper Ruud e Lorenzo Sonego ai quarti di finale. In caso di approdo in semifinale, l’altoatesino sorpasserà Hurkacz nella corsa verso le Finals.

Sinner: "Mi sentivo alla grande, ora vediamo gli altri tornei"

