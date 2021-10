Era complicato l’esordio di Musetti, che dopo le buone sensazioni lasciare ad Anversa nei derby contro Mager e Sinner, trovava all’esordio un giocatore in buonissimo stato di forma come Gael Monfils.

Ha lottato Musetti, recuperando un break di svantaggio nel primo set e provando a rimanere attaccato alla partita fino alla fine anche nel secondo parziale, ma alla fine il carrarino si è arreso per 7-6 6-4. Comunque positiva la partita di Musetti, che ha provato a mettere in scena il suo tennis estroso e se l’è giocata alla pari con Monfils. Decisivo il tie-break, scappato via un po’ troppo rapidamente a favore di Monfils, bravo a gestire in cuscinetto iniziale e chiudere poi per 7 punti a 2.

Monfils centra così il passaggio al secondo turno dove troverà Diego Schwartzman. L’argentino, testa di serie n°8 e reduce anche lui dalla finale di Anversa persa contro Jannik Sinner, ha vendicato il ko italiano con una vittoria 6-2 7-5 contro Fabio Fognini. Un primo set dominato da Schwartzman, mentre un secondo parziale decisamente più combattuto. L’argentino era andato a servire sul 5-4, perdendo però il turno di battuta proprio sul più bello. Un rientro “illusorio” quello di Fabio, beffato nuovamente poi al servizio per il nuovo break Schwartzman sul 6-5; lì l’argentino ha poi chiuso il match.

Sfuma dunque il sogno di un derby tutto italiano al secondo turno. I due saranno comunque ancora protagonisti al Masters 1000 di Bercy: Fognini già in tabellone di diritto, Musetti proverà invece ad entrarci passando dalle qualificazioni.

