Jannik Sinner alla viglia dell’ATP 500 di Vienna, penultimo appuntamento della sua stagione 2022. L’azzurro ha rassicurato i tifosi in un'intervista realizzata da ATP alla vigilia del suo esordio nel torneo austriaco – mercoledì contro Garin – dove l'altoatesino è testa di serie come Hubert Hurkacz, Cameron Norrie. Tutti i tennisti citati hanno bisogno di un grande risultato a Vienna e la prossima settimana a Parigi-Bercy per poter rientrare tra i primi 7 nella Race a fine stagione. Sinner però non gioca dalla semifinale di Sofia contro Rune, La caviglia sta bene. Nelle ultime due settimane non ho giocato tantissimo a tennis, ma a Vienna proviamo ad alzare il livello”. Torna a parlaalla viglia dell’ATP 500 di Vienna, penultimo appuntamento della sua stagione 2022. L’azzurro ha rassicurato i tifosi in un'intervista realizzata da ATP alla vigilia del suo esordio nel torneo austriaco – mercoledì contro Garin – dove l'altoatesino è testa di serie come Hubert Hurkacz, Cameron Norrie. Tutti i tennisti citati hanno bisogno di un grande risultato a Vienna e la prossima settimana a Parigi-Bercy per poter rientrare tra i primi 7 nella Race a fine stagione. Sinner però non gioca dalla semifinale di Sofia contro Rune, dove si ritirò per un problema alla caviglia : “”.

Sulle Nitto ATP Finals a Torino

"Sono un torneo molto importante. Non ci sto pensando tantissimo, ma finché sarà matematicamente ancora possibile, non smetterò di crederci. Anche perché credere non costa nulla".

Sul finale di stagione a Vienna e Parigi

"Sono tornei che mi piacciono. Poi a Vienna sono contento di tornare, qui tanti amici vengono normalmente e in più dovrebbe venire anche una parte della mia famiglia. Vediamo come va. Di sicuro, la cosa più importante è come sta la caviglia, e sta bene".

