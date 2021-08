Terza vittoria per Jannik Sinner nel torneo ATP di Washington. L’azzurro ha rispettato i favori del pronostico e sconfitto per 6-4 6-2 l’americano Steve Johnson (n.81 del ranking). Un successo netto per l’altoatesino che, esprimendo un tennis solido, ha avuto la meglio di un Johnson falloso che nei momenti topici del confronto è stato sopraffatto da Jannik. Sinner, dunque, in semifinale affronterà il padrone di casa Jenson Brooksby (n.130 del ranking) che a sorpresa ha battuto 6-1 6-2 l’australiano John Millman (n.43 del mondo). Un avversario da prendere con le molle dall’azzurrino, visto il tennis espresso nel corso di questo torneo.

Nel primo set si comprende subito che in risposta l’italiano può fare male. Nel terzo game si presentano due palle break che Johnson annulla grazie alla battuta, ma poi cede nel turno al servizio successivo. Sinner gestisce abbastanza bene il fondamentale della battuta, salvo concedere una palla break nell’ottavo gioco. L’azzurrino non trema e nel decimo gioco fa calare il sipario sulla frazione concludendo il proprio turno al servizio a zero (6-4).

Nel secondo set Johnson cerca di mettere sotto pressione Jannik, costretto a salvare due pericolose palle break nel secondo game. Il classe 2001 del Bel Paese, però, è abile ad annullarle e nel game a seguire è lui a essere concreto, trasformando in break le chance create. La frazione gira completamente a favore dell’italiano che bissa il break nel quinto gioco, andando sul 5-1. La sfida è in ghiaccio e con grande autorevolezza Sinner si aggiudica l’incontro sul 6-2. Nel computo totale del match, l’altoatesino ha messo a segno 7 ace, ottenuto ben il 93% dei punti con la prima di servizio e il 55% dei quindici con la seconda, avendo un ottimo rendimento in risposta alla seconda in battuta di Johnson (41%).

