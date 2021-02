Tennis

Australian Open: Sabalenka e Mertens vincono il doppio femminile tra errori e risate

AUSTRALIAN OPEN - Non un grande spettacolo quello del doppio femminile, anzi la finale è deludente come dimostrano gli ultimi punti giocati. Alla fine Sabalenka e Mertens vincono il loro secondo Slam dopo gli US Open 2019 piegando 6-2 6-3 Krejcikova e Siniakova.

