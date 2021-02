Da tempo coloro che devono giocare gli Australian Open 2021 di tennis si sono recati in Australia, in modo da rispettare la quarantena imposta all’arrivo nel Paese, per questo le qualificazioni femminili si sono giocate a metà gennaio a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti. Il tabellone cadetto ha messo a disposizione sedici slot per il tabellone principale, a cui vanno ad aggiungersi tre lucky loser su quattro, oltre alle 100 ammesse di diritto (comprese le 32 teste di serie) ed alle otto wild card. Per l’Italia prenderanno parte al primo Slam stagionale cinque azzurre: Camila Giorgi, Martina Trevisan, Jasmine Paolini, Elisabetta Cocciaretto e Sara Errani.