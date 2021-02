Non si era mai spinta oltre ai quarti di finale di uno slam. O meglio: Karolina Muchova, a questo livello, era arrivata una sola volta in carriera, due anni fa a Wimbledon; arrendendosi a Elina Svitolina. Questo 2021 però prosegue spedito per la testa di serie n°25 che nella decima giornata dell’Australian Open, quella dedicata agli ultimi quarti di finale, fa registrare una delle notizie più rumorose del torneo: la caduta della n°1 del mondo Ashleigh Barty.

Una vittoria ancora una volta in rimonta per la Muchova, per una partita che sembrava saldamente in controllo della Barty. Esattamente come nei turni precedenti, dove Muchova era partita 5-0 sotto con la Pliskova o 4-0 sotto con la Mertens, la tennista ceca è uscita fuori da una situazione spalle al muro per prendersi tutta la posta in palio. Questa vittoria, infatti, arriva dopo aver reagito a un set e un break sotto. Sì perché Ash Barty in poco più di mezz’oretta aveva controllato le ambizioni della ceca ed era sopra 6-1, 2-0. Da una pausa per un giro negli spogliatoi della propria avversaria, però, la Barty ha perso un po’ di pazienza e insieme a quello il controllo della partita.

L’interruzione chiesta dalla Muchova, che non ha soddisfatto la padrona di casa, ha infatti restituito improvvisamente una partita diversa. Un match dove la Barty ha perso il controllo del suo tennis incappando in 25 errori non forzati solo nel secondo set. Errori utili a una Muchova più solida per costruire un contro parziale di 6 giochi a 1. Morale 6-3 Muchova e tutti al terzo set.

Lì Barty non ha ritrovato il suo gioco, ma anzi complice un nuovo break a inizio partita ha permesso alla Muchova di consolidare le proprie certezze. Certezze che hanno permesso alla ceca di prendersi ancora una volta tutta la posta in palio e di firmare per il terzo turno consecutivo la sorpresa nel risultato, questa volta la più grande di tutte: dopo Pliskova e dopo Mertens, infatti, ai suoi piedi cade anche la favorita n°1 Ash Barty col punteggio di 1-6 6-3 6-2.

Muchova centra così la prima semifinale slam della carriera che giocherà contro la vincente del derby statunitense Pegula-Brady. Per una certezza che è già scritta oggi: ancora una volta, all’Australian Open, ci sarà una nuova finalista slam.

Highlights | Ashleigh Barty - Karolina Muchova

