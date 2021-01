Da qualche giorno i tennisti che saranno impegnati agli Australian Open sono arrivati a Melbourne. A causa di alcune atleti risultati positivi al covid-19 sugli aerei che hanno portato i giocatori nella terra dei canguri, oltre 70 tennisti sono costretti ad osservare il periodo di quarantena nella propria camera d’albergo tra cui anche Novak Djokovic. La vita tra le 4 mura della stanza del campione serbo però ha avuto un piccola e piacevole sorpresa. Nelle scorse ore il numero uno al mondo ha infatti assistito divertito dal proprio balcone alla partita di due bambini di Adelaide che giocavano a tennis in strada utilizzando l'ombra di un lampione come 'rete'. Djokovic ha incitato i due piccoli e si è congratulato con loro per la loro passione e la loro inventiva e siamo sicuri che il serbo abbia così trascorso qualche attimo diverso.