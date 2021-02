Una criticità che gli ha impedito di essere in campo nell’ATP Cup 2021 con la maglia della Spagna. Per questo, il 6-3 6-4 6-1 con cui si è imposto nel match, opposto al serbo Laslo Djere (n.56 del ranking), è da accogliere con il sorriso: “Non sono stati giorni facili per me, ma sono qui per dare il massimo. Oggi ho avuto buone sensazioni e devo cercare di crescere di condizione partita dopo partita, per essere pronto. Non è stata la preparazione ideale, ma mi diverto sempre molto a giocare”, ha ammesso Rafa nell’intervista post partita.