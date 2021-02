Tennis

Australian Open 2021 - Top 10: i colpi più belli di Serena Williams a Melbourne

AUSTRALIAN OPEN - Il primo Slam della stagione è andato in archivio: riviviamo il meglio di Serena Williams in 10 colpi. Recuperi, potenza, precisione e classe per l'americana che si è spinta fino alle semifinali dove ha perso con Naomi Osaka, vincitrice del titolo.

00:04:47, 5 Visualizzazioni, 23 minuti fa