Siamo nel primo set, sul 5-1 a favore dell'azzurra. Venus si presenta a rete su un passante della romagnola corretto dal nastro, ma la sua caviglia non regge l'allungo sul tentativo di volèe. La 7 volte campionessa Slam, carica di dolore e rabbia, chiede un doppio Medical Timeout per intervenire sulla caviglia e sul ginocchio infortunati, fermando il gioco in totale per 20 minuti. Al rientro in campo, zoppicando, l'americana perde il turno di servizio e, di conseguenza, il set. Il secondo parziale è una vera e propria dichiarazione d'amore al tennis di Venus Williams che non si ritira e rende onore alla sua probabile ultima presenza a Melbourne Park in carriera: lo dimostra il fatto che porta addirittura tre game ai vantaggi. Errani, però, non si distrae e conquista un terzo turno Slam a distanza di 5 anni dall'ultimo giocato agli US Open. Se la vedrà con la taiwanese Su-wei Hsieh che nella notte ha eliminato la testa di serie n° 8 del seeding Bianca Andreescu.