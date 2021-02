Una partita cominciata male e terminata ancora peggio. Finisce al secondo turno l'Australian Open di Bianca Andrescu, sconfitta in due set dalla taiwanese Su-wei Hsieh con il punteggio di 6-3, 6-2. La canadese si dimostra fisicamente indietro rispetto all'avversaria e troppo spesso imprecisa nelle risposte, Hsieh riesce a controllare la potenza del braccio della numero 8 al mondo portandosi da subito avanti e chiudendo il primo set prima che Andreescu possa rientrare in partita. Nel secondo set - dopo il parziale di 3 game a 0 a favore della taiwanese - la campionessa dello US Open 2019 riorganizza le forze per provare la rimonta. Hsieh - però - non molla la presa sul match e controllando il rientro in partita dell'avversaria archivia in 8 game anche il secondo set e strappa il pass per il terzo turno. Proprio come nel 2019, si ferma al secondo turno l'avventura australiana di Bianca Andreescu. Hsieh che, adesso, se la dovrà vedere con la vincente del match tra Venus Williams e la nostra Sara Errani.